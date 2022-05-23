Рыбалка вблизи линий электропередач опасна для жизни. В стране ежегодно фиксируются случаи смертельного поражения электрическим током

Адреналин вкупе с азартом порой берёт вверх над рассудком и инстинктом самосохранения. Это про ловлю рыбы под линиями электропередач. Не все способны увидеть опасность или угрозу, но она однозначно есть, довольно серьёзная, порой и фатальная. Во время ловли рыбы, рыболов случайно может поднести удилище на довольно близкое расстояние к проводам или же вовсе прикоснуться к ним удилищем.

Можно считать, что рыбаки стали жертвами технического прогресса. Еще лет десять назад о ЧП подобного характера мало кто слышал, были другие снасти. Сегодня их делают с углепластика — технологичного материала. Легкий, удобный, отличный проводник электрического тока.

Максимум, что могут сделать энергетики, — это просить рыбаков закидывать удочки не в охранной зоне линии электропередачи, ведь рыбных мест хватает. Специалисты «Энергогазнадзора» в очередной раз призывают любителей рыбной ловли не быть беспечными, соблюдать требования безопасности и не ловить рыбу около воздушных линий электропередачи. Берегите свои жизни!