Воспитанники детской школы искусств №2 выступили на сцене Мозырского драматического театра. Зрителями отчетного концерта стали родители, друзья и педагоги.

24 ярких самобытных номера и десятки юных талантливых участников. На сцене Мозырского драматического театра прошел большой отчетный концерт учащихся инструментального отделения детской школы искусств №2. Весь коллектив ДШИ еще раз подтвердил свое мастерство, профессионализм педагогов и одаренность учеников. Всё, чему научились за год мальчишки и девчонки продемонстрировали родителям, друзьям и учителям. Самому младшему участнику концерта – всего 9 лет. Выступали как дуэты, так и большие ансамбли. На сцену выходили младший и старший составы образцового оркестра баянов, ансамбли «Балалаечка» и «ДОмрушки», народные ансамбли народной музыки, хоровые коллективы и коллективы преподавателей со званием «Народный». В жизни каждого музыканта отчетный концерт – значимое событие. Возможность проявить себя дают каждому ученику, но самый яркий акцент – на выпускников. Свои аттестаты творческой зрелости в детской школе искусств №2 ежегодно получают десятки одаренных ребят.