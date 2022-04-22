Первый открытый региональный детский фестиваль искусств «Под белыми крыльями»

30 апреля на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков засияет россыпь юных талантов. Здесь пройдет I региональный открытый детский фестиваль искусств «Под белыми крыльями». Инициатором проведения творческого форума выступил коллектив ДК МНПЗ. Поддержало идею руководство полесского нефтегиганта. Вот уже несколько лет дети разного возраста покоряют сцену корпоративного фестиваля-конкурса «Осенний аккорд». Теперь пришло время расширять горизоны, и пригласить к участию одаренных ребят всего Полесского региона. Организаторы уверены, фестиваль откроет перед любым талантливым ребенком, независимо от того, живет ли он в большом городе или в сельской глубинке, возможность показать свои способности широкой аудитории. Стать участником конкурсной программы может любой ребенок, занимающийся танцами или вокалом, в возрасте от 5 до 17 лет (включительно). Объявлены три номинации: вокально-хоровое пение (солисты, ансамбли, хоры), хореография (народный танец, эстрадный, бальный, современный) и спортивный танец (мажоретки, чирлидинг с использованием барабанов, помпонов и пр.). Дата фестиваля выбрана не случайно: 30 апреля у Дворца культуры нефтепереработчиков — День рождения. Масштабный творческий форум станет запоминающимся подарком и для коллектива, и для жителей города