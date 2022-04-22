«Роднае і блізкае» Василия Гримашевича

В эколого-культурном центре в Козенках открылась выставка картин мозырского художника Василия Гримашевича «Роднае і блізкае». На открытие пришли друзья, коллеги и просто любители прекрасного. Здесь представлено 28 работ, выполненных в технике масляной живописи.

Василий Гримашевич родился на украинском Полесье. Трудовая биография связана с Мозырским нефтегигантом, на Мозырском НПЗ он почти 40 лет проработал слесарем. Все это время, по словам Василия Ивановича, в одной руке он держал ключ, в другой – кисточку. Но основная часть работ, представленных на выставке написана художником уже после выхода на заслуженный отдых. Мозырщина, и в целом природа, продолжает вдохновлять художника каждым своим уголком.

Эта пятая персональная выставка Василия Гримашевича. Демонстрируя свое творчество зрителям, он подпитывается и вдохновляется одновременно.

Поработав в разных техниках, художник по-настоящему полюбил масляную живопись. По его словам холст и масло просто созданы друг для друга. На картинах – узнаваемые и такие близкие для каждого белоруса уголки природы.

На открытии выставки зрители смогли лично пообщаться с художником. Свои вопросы автору работ задали и начинающие художники. Составить свое впечатление о работах Василия Гримашевича может каждый желающий. Выставка открыта для посетителей.