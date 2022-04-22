Слет юных инспекторов прошел на базе средней школы № 15.

Проведение слета юных инспекторов дорожного движения – это ключевой момент в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, итоговое соревновательное мероприятие среди школьников, экзамен на знание ПДД, оказание первой медицинской помощи, фигурное вождение на велосипеде, а самая творческая часть – это презентация команд-участниц. Девиз, речовка… Форма одежды у каждого своя, но объединяет всех то, что усилия этих ребят направлены на то, чтобы улучшить ситуацию на дороге. Слет проходит под патронажем ГАИ.

Воспитать законопослушных участников дорожного движения, которые знают ПДД, исполняют, и своим примером показывают младшим, как нужно вести себя на дороге… Юные инспектор дорожного движения – это маленький блюститель порядка в своей школе, пропагандист, и агитатор за соблюдения дорожного закона. Некоторые вступили в это движение по стопам своих родителей. Так сказать, подрастает смена.

Слет юных инспекторов дорожного движения проводится на протяжении двух дней. Команда-победитель будет представлять Мозырский район на областном мероприятии.