В затоне реки Припять обнаружили тело пенсионера. Мужчина находился в розыске больше месяца

Печальным оказался улов рыбака, отправившегося со спиннингом на затон реки Припять в районе деревни Загорины. Мужчина подцепил удочкой тело пенсионера. Позже выяснилось, местного жителя 73-х лет объявили в розыск еще 21 марта. Пропажу пожилого рыбака первым заметил сосед. Вероятнее всего, мужчина утонул, провалившись под тонкий лед. Признаков насильственной смерти не обнаружено.