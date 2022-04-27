Мозырский ДСК и драмтеатр – победители областного конкурса на лучшую организацию охраны труда

Победители по итогам 2021 года на лучшую организацию охраны труда объявлены облисполкомом. В списки лучших попали 10 организаций в самых разных отраслях. Среди промышленных предприятий лучшей стала гомельская фабрика «Спартак», среди транспортных – «Гомельоблдорстрой», среди строительных наши земляки—Мозырский ДСК. В числе победителей и еще одни представители Мозырщины – Мозырский драматический театр имени И. Мележа. Напомним, охрана труда – понятие довольно объемное. Оно отражено не только в коллективном договоре, но и в других, в том числе нормативных документах. Именно от охраны труда, вернее от соблюдения необходимого перечня инструкций, зависит и производственный травматизм, и выдача спецодежды, и нормирование рабочего дня. Вопросам охраны труда внимание уделяется на самых разных уровнях. Многое делается для улучшения условий и усиления безопасности рабочего процесса и в Мозырском районе. Работают комиссии по профилактике травматизма, мобильные группы, проводятся мониторинги.