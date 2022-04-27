Памятка о «Радунице» в зонах радиоактивного загрязнения

В период с 30 апреля по 3 мая текущего года в беспропускном порядке будет организовано посещение кладбищ, расположенных на территориях зон радиоактивного загрязнения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим.

Пребывание на указанных территориях в эти дни разрешено с 8 до 17 часов.

Для посещения кладбищ гражданам необходимо иметь при себе:

1. паспорт или иной документ удостоверяющий личность;

2. документы на транспортное средство (при передвижении на нем).

Предупреждаем, что пребывание на территориях, на которых установлен контрольно-пропускной режим, без пропусков разрешается только с целью посещения и благоустройства кладбищ.

Категорически запрещается проникновение в остатки строений, проход, проезд к берегам водных объектов и отклонение от маршрута следования. Особую опасность представляет разведение костров, сжигание мусора, листьев и травы.

В случае выявления фактов рыболовства, сбора каких-либо материальных ценностей (дикорастущие растения, рога диких животных, металлолом и т.п.), виновные лица будут привлечены к ответственности.

При нахождении на указанных территориях необходимо выполнять элементарные правила защиты от радиации:

— при благоустройстве захоронений использовать марлевые повязки, резиновые перчатки, сменную одежду с целью предотвращения контактов с радионуклидами в пыли;

— по окончанию работ верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, открытые части тела, орудия труда и обувь промыть водой;

— питьевую и техническую воду необходимо привезти с собой.

Особое внимание уделяйте прибывшим с Вами детям, которые постоянно должны находиться в поле зрения взрослых, так как рискуют пораниться о ветви деревьев, получить травму в заросших травостоем ямах.

С учетом прошедших в Гомельской области дождей, просим быть предельно ответственными при посещении мест погребений. Перед выездом проверьте техническое состояние транспортного средства, наличие инструмента, заряд мобильного телефона.

Кладбища, расположенные на территориях ГПНИУ «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области, одновременно относятся и к пограничной зоне, поэтому для иностранных граждан необходимо дополнительно получить пропуск в пограничную зону в территориальных органах пограничной службы, а для белорусских граждан соответствующий пропуск необходим при посещении кладбищ в пограничной полосе. За подробной информацией обращайтесь в Госпогранкомитет (GPK.GOV.BY).

Подробную информацию о порядке въезда и пребывания на территориях зон отчуждения и отселения Вы можете получить в Администрации зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 10, т.: 8(0232) 29-37-11, 23-27-13.