Как будут работать поликлиники в ближайшие выходные дни?

Утвержден график работы учреждений здравоохранения в целях организации оказания медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни в конце апреля – мае.

По информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Работа амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники и других будет организована по следующему графику:

• 30 апреля – по графику работы в субботний день;

• 1 мая — по графику работы в праздничный день;

• 2 мая — по графику работы в субботний день;

• 3 мая — по графику работы в праздничный день;

• 7 мая — по графику работы в субботний день;

• 8 мая — по графику выходного дня;

• 9 мая — по графику работы в праздничный день;

• 14 мая – по графику рабочего дня.

Работа больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будет организована по следующему графику:

• 30 апреля – по графику работы в субботний день;

• 1 мая — по графику работы в праздничный день;

• 2 мая — по графику рабочего дня;

• 3 мая — по графику работы в праздничный день;

• 7 мая — по графику работы в субботний день;

• 8 мая — по графику выходного дня;

• 9 мая — по графику работы в праздничный день;

• 14 мая – по графику в субботний день.

При формировании графиков работы медицинского персонала будет учитываться складывающаяся эпидемиологическая ситуация и объемы медицинской помощи. Несмотря на выходные дни, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой медпомощи будет работать в режиме повышенной готовности.