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Рубрика: Новости

Как будут работать поликлиники в ближайшие выходные дни?

27 апреля 2022, 18:32

Утвержден график работы учреждений здравоохранения в целях организации оказания медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни в конце апреля – мае.
По информации Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Работа амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники и других будет организована по следующему графику:

•  30 апреля – по графику работы в субботний день;
•  1 мая — по графику работы в праздничный день;
•  2 мая — по графику работы в субботний день;
•  3 мая — по графику работы в праздничный день;
•  7 мая — по графику работы в субботний день;
•  8 мая — по графику выходного дня;
•  9 мая — по графику работы в праздничный день;
•  14 мая – по графику рабочего дня.

Работа больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будет организована по следующему графику:

•  30 апреля – по графику работы в субботний день;
•  1 мая — по графику работы в праздничный день;
•  2 мая — по графику рабочего дня;
•  3 мая — по графику работы в праздничный день;
•  7 мая — по графику работы в субботний день;
•  8 мая — по графику выходного дня;
•  9 мая — по графику работы в праздничный день;
•  14 мая – по графику в субботний день.

При формировании графиков работы медицинского персонала будет учитываться складывающаяся эпидемиологическая ситуация и объемы медицинской помощи. Несмотря на выходные дни, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой медпомощи будет работать в режиме повышенной готовности.

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