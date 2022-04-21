В рамках Единого дня информирования Мозырский район посетил первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада

График рабочего визита первого заместителя Министра культуры Республики Беларусь Валерия Громады в Мозырский район получился насыщенным: прием граждан по личным вопросам в исполкоме, после телефонная линия. Также Валерий Иванович посетил одну из главных мозырских достопримечательностей: драматический театр имени И. Мележа, который был открыт после реконструкции, и встретился с работниками сферы культуры, в рамках Единого дня информирования.

Валерий Громада подробно рассказал том, что происходит в республике, в фактах и цифрах, а также тенденции и направления развития, в том числе и сферы культуры, которую представляет. Встреча проходила в формате диалога. В конце беседы все желающие смогли задать интересующие вопросы.