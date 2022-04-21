Чужой беды не бывает, уверены мозырские машиностроители

С начала войны в Украине в Мозырь прибыли десятки людей, спасающихся от военных действий, целыми семьями и по одному. Александр Иванович Братешко из Ирпеня Киевской области шел в Беларусь пешком 6 дней, в зоне отчуждения его встретили солдаты и привезли на границу. Сейчас Александр Иванович начинает новую жизнь: комната в общежитии, работа в райжилкомхозе, впереди – первая зарплата, до которой помогает продержаться Красный Крест и помощь от машиностроителей. Представители предприятия узнали, в чем нуждается мужчина, и приобрели это.

К слову, в благотворительную деятельность машиностроители включились сразу, как на Мозырщине появились первые беженцы. В рамках нынешней акции на расчетный счет красного Креста ими была перечислены деньги, а в саму организацию переданы многочисленные коробки с собранными вещами.