Работа отрасли животноводства под пристальным контролем

Результаты работы отрасли животноводства за первый квартал 2022 года обсудили участники областного семинара-совещания, который прошел на базе Мозырского района. Председатели всех райисполкомов области во главе с губернатором Иваном Крупко посетили ведущие хозяйства региона.

Сконцентрировать все усилия на конечный результат. Такую задачу поставил губернатор Гомельской области Иван Крупко перед председателями всех райисполкомов и представителями сферы сельского хозяйства. В центре внимания участников большого семинара-совещания – работа животноводческой отрасли. Мозырщина выбрана, как пример ответственного подхода к каждому этапу технологического и производственного процессов.

Быть крепким хозяйственником, знать тонкости производства, внедрять инновационные подходы. И при этом уметь слушать и слышать людей. Руководитель сельхозпредприятия, обладающий таким набором качеств, сегодня – на вес золота. Мозырянам в этом плане есть, чем и кем гордиться: даже в непростые времена предприятия развиваются и получают прибыль.

Подробно на каждом вопросе – от документооборота до технологии выращивание крупного рогатого скота — говорили и при посещении Эксбазы «Криничная». На молочно-товарной ферме в Гуринах директор Эксбазы Николай Рубаха практическую экскурсию начал с демонстрации разного вида кормов. Он уверен, от качества кормовой базы в выращивании КРС зависит если не все, то очень многое.

Внимание к отрасли животноводства на Гомельщине всегда было повышенное. Это не только молоко и мясо. Это и рабочие места, и уровень благосостояния общества. Потому контроль на всех уровнях жесткий.

Особая ответственность, отметил губернатор, сегодня на руководителях районов и их первых заместителях. Важно подтянуть кадры, в том числе, через будущих специалистов – нынешних учеников агроклассов и потенциальных абитуриентов профильных вузов. Целевые направления, повышенные стипендии… Как говорится, все средства хороши. Итоги семинара и всей работы отрасли животноводства за первый квартал 2022 года подвели на пленарном заседании. Разговор состоялся непростой. В целом, сельхозпредприятия области снизились по всем производственным показателям к уровню прошлого года. А значит, ближайшие месяцы будут временем очень напряженной работы.