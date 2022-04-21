Мозырская районная организация ОО БРСМ подвела итоги работы за 2021 год

Итоги работы за год, благодарности за проделанную работу, перспективные планы и , конечно же, прием новых активистов в свои ряды. Это – повестка пленума районного комитета БРСМ.

Валентина Науменко, молодежный лидер района в своем докладе заострила внимание – сегодня в рядах БРСМ 22 % от численности всей молодежи района. Множество мероприятий, акций, конкурсов проводит актив для молодых и инициативных. Чистят снег ветеранам, убирают берега Припяти, высаживают лес , принимают активное участие в наведении порядка в районе. У них за плечами – десятки интеллектуальных и творческих конкурсов. Они ищут самых красивых и неординарных студентов, ищут ответы на вопросы что? где? когда? , а еще — в первых рядах различных патриотических акций. От активной позиции сегодня- зависит завтрашний день всех нас. За молодежью – будущее, отметила председатель исполкома Елена Павлечко

Вставка Елена Павлечко, председатель Мозырского районного исполнительного комитета

Конечно же, инициатива и напор, в хорошем смысле этого слова, молодых людей, не остались незамеченными. Наградили активистов, отметили первички, волонтерские отряды. А еще пленум – отличное мероприятие для пополнения рядов. В торжественной обстановке 16 молодых людей получили членские билеты и значки БРСМ.