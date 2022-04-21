Безопасность труда

На предприятия Мозырского района продолжаются визиты организованной мобильной группы. Ее возглавляет первый заместитель председателя Мозырского райисполкома Елена Коленик, а в состав входят представители профсоюзов, а так же сразу нескольких надзорных органов: инспекции охраны труда, МЧС, управления соцзащиты, центра гигиены, госэнергогазнадзора. С 18 по 24 апреля на территории Гомельской области проходит «Неделя нулевого травматизма». Поэтому все внимание – безопасности труда. На Мозырщине за прошедший период 2022 года уже произошло 4 несчастных случая на производстве.

В плане мобильной группы – посещение Мозырского ДОК, предприятий Вудрев и Лотос, а так же Пелетного завода. На деревообрабатывающем комбинате участники мобильной группы прошли по цехам, побывали на лесобирже, посмотрели, как ведется погрузка и разгрузка.

Рядом с деревообрабатывающим комбинатом находится цех по производству топливных пеллет Мозырского лесхоза. Предприятие новое и весьма современное. Работа ведется в четыре смены, а одномоментно процесс переработки контролирует всего три человека. Особых замечаний по безопасности труда здесь не возникло. Члены мобильной группы далее посетили предприятия «Лотос» и «Вудрев». Главная цель работы специалистов – предупредить возможные несчастные случаи и указать на очевидные недостатки.