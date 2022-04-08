В рамках декадника по безопасности смотровые комиссии усилили свою работу. Одна из них работала на территории ЖЭУ-8

Станция Мозырь. Можно сказать, город в городе. Бараки соседствуют с высотками, довоенные здания разбавляют новостройки. 1526 частных домовладений, 96 многоэтажек. 7600 жителей. Общежитие коммунальника – практически главное административное здание микрорайона, здесь расположено ЖЭУ-8. Около него – место сбора смотровой комиссии. Соцработники, ЖКХ, газовики, милиция, МЧС, медики вместе отправляются по адресам.

Евгения Станиславовна из одинокопроживающих, инвалид второй группы, 39 года рождения. В квартире чистота-порядок, два раза в неделю приходит соцработник, пожарный извещатель на месте, газовая плита в идеальном состоянии, как по внешнему виду, так и технически. Замечаний у смотровой нет, у бабушки тоже. Если что надо – обращайтесь, в помощи не откажем. Тем более что ЖЭУ в соседнем доме, да и телефоны все записаны. От милиции особое предостережение.

Следующий адресат – Григорий Григорьевич. Стук в дверь – тишина. Через пару минут в коридоре вырисовывается знакомый комиссии силуэт. В возрасте, злоупотребляет, курит. От ЛТП отказывается, лекцию от участкового слушает, обещает исправиться. Не пропускает и рекомендации МЧС.

Это общежитие райжилкомхоза на особом контроле всех служб. Вызовы нарядов – привычное дело. Анна Ивановна из общего контингента выделяется. Смотровую позвала сама. У женщины лежачий муж, рада любой помощи, совету и общению. Нынешний рейд смотровой комиссии в микрорайоне «Железнодорожный» получился довольно насыщенным.

Охватить моральной поддержкой, помощью в решении бытовых вопросов или просто советом стараются всех. Главное не отказываться от такого внимания, не игнорировать рекомендации, где-то не стесняться обратиться самим.