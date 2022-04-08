Торговый центр «Бульвар» распахнул свои двери для покупателей. В первые же часы комплекс посетили сотни горожан, чтобы первыми оценить ассортимент, цены и уровень обслуживания. На 8 тысячах квадратных метров располагаются магазины известных брендов. Уже работают магазины одежды Sinsay и Panda, ювелирные «Славия» и «7 карат». Еще доступнее для мозырян стали известные торговые сети «Мила», «Доктор Вет», «Мегатоп». Книголюбов порадует фирменный магазин Oz. Часть точек – у представителей местного бизнеса. В ближайшие месяцы ожидается открытие еще нескольких торговых объектов.

Большую площадь первого этажа в «Бульваре» занимает известный в Мозыре «Смак». В просторном торговом зале – тысячи товарных позиций. Хлебобулочные и колбасные изделия, мясо и рыба, «молочка», бакалея, и, конечно же, овощи и фрукты, выпечка собственного производства. Отдел кулинарии – настоящий рай для тех, кто не любит тратить время у плиты. Разнообразие готовых салатов, аппетитные рыбные и мясные блюда, гарниры. С таким выбором ваш ужин дома вряд ли будет отличаться от ресторанного. Здесь же для вас приготовят пиццу или роллы. Прекрасный выбор, широкие проходы для покупателей, грамотное зонирование. Уже в первый день работы по длинным очередям и заполненным корзинкам было понятно – преимущества «Смака» в «Бульваре» мозыряне оценили по достоинству. Новый торговый центр — еще один шаг к комфортной городской жизни. Для удобства покупателей – бесплатная парковка. Режим работы торгового центра – с 9.00 утра до 10.00 вечера без выходных. Так что ездить за покупками можно в любое удобное время. Добро пожаловать в «Бульвар»!