Можно ли сжигать мусор у себя на приусадебном участке?

Весна пришла, а значит, пора проводить генеральную уборку приусадебных участков. Многие граблям предпочитают спички и выжигают сухую растительность. Законны ли их действия?

И в каком случае есть риск получить за это штраф?

Если отвечать коротко, то граждане имеют полное право жечь мусор на своем участке, это не запрещено. Однако сжигать можно не все подряд и соблюдая установленные правила.

Сжигать мусор на своем участке можно только в безветренную погоду. Костры нужно разводить вдалеке от зданий или деревьев. Оставлять огонь без присмотра небезопасно. Рядом должно находиться ведро с водой или огнетушитель. При этом кострище необходимо тщательно окопать, чтобы исключить возможность распространения пламени. А еще лучше разводить его не на земле, а, например, в металлической бочке или яме. Не рекомендуется сжигать пластиковые бутылки, шины и другие предметы, которые при горении выделяют ядовитые вещества.

За разведение костров в запрещенных местах можно получить штраф в размере до 12 базовых величин. Поэтому привлечь к ответственности соседа можно только в том случае, если он сжигает мусор не по правилам. Кстати, сухая трава в категорию «мусор» не попадает. За выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. Кроме того, человек при этом подвергает опасности себя и окружающих. Случаи пожаров и гибели людей по этой причине сейчас не редкость. Протоколы о правонарушениях имеют право составлять инспекторы природоохранных организаций, работники МЧС и лесничеств.