Региональный этап республиканского конкурса «WorldSkills Belarus 2023» прошел на базе Калинковичского аграрно-технического лицея

Региональный этап республиканского конкурса «WorldSkills Belarus 2023» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в торжественной обстановке открылся на базе Калинковичского государственного профессионального аграрно-технического лицея. В нем принимают участие лучшие учащиеся профильных аграрных учреждений образования со всей Гомельской области.

В Калинковичах, в государственном профессиональном аграрно-техническом лицее, собрались те, от кого в будущем будет зависеть продовольственная безопасность области – лучшие учащиеся по профессиям «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» из 14 учреждений образования Гомельщины. Хотя эти ребята только учатся, но уже обладают достаточным багажом знаний и умений, чтобы сразится в конкурсе своего профмастерства «WorldSkills Belarus 2023», в региональном этапе.

Непосредственно сама конкурсная программа состоит из трех модулей. Первый – это техническое обслуживание трактора Беларусь, непосредственно подготовка к работе (заглянуть, так сказать, под капот, проверить масло, давление в шинах и другие технические нюансы), второй модуль – к трактору подцепить плуг, своего рода, ювелирная работа, ну а третий – самый зрелищный – непосредственно вспашка поля. Перед тем, как попасть на региональный этап конкурса, ребята прошли строгий внутренний отбор – сюда попали лучшие из лучших. То, что региональный этап конкурса проходит на базе Калинковичского государственного профессионального аграрно-технического лицея – не случайность, а закономерность. Это уникальное учреждение. Здесь расположен единственный в Гомельской области ресурсный центр сельскохозяйственного профиля, в год через него проходят порядка 250 учащихся. В его обустройстве финансовое участие принимали Министерство образования, Гомельский облисполком, Минский тракторный завод на безвозмездной основе передал 4 трактора. А еще здесь есть динамические тренажеры, которые максимально реалистично с помощью современных технологий имитируют управление сельскохозяйственной техникой.

Региональный этап республиканского конкурса «WorldSkills Belarus 2023» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» получился весьма насыщенным. Победители будут представлять Гомельскую область на республике, но это будет уже в следующем году.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ