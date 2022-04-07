Контроль за ценами. Белорусские сенаторы проверяют стоимость продуктов и лекарств. Мониторинг от Олега Слинько

Контроль за ценами. Белорусские сенаторы проверяют стоимость продуктов и лекарств. В рейде вместе с членом Совета Республики Национального собрания Беларуси Олегом Слинько побывала наша съемочная группа.

Посещение торговых объектов – частый пункт в рабочем графике сенатора и директора совхоз-комбината «Заря» Олега Слинько. У крупнейшего сельскохозяйственного предприятиффя Мозырщины есть своя торговая сеть. В ассортименте «Дары от Зари» – яйца куриные, свинина на кости, колбасы, молочные продукты. Те самые продукты из списка «социально значимых». Но в последние недели Олег Михайлович часто бывает и в других мозырских магазинах. Не допустить необоснованного повышения цен. Актуальный вопрос. И он на особом контроле Совета Республики.

Магазин МТК «Полесье» «На росстанях», где сегодня побывал сенатор, — один из крупнейших в микрорайоне «Дружба». Ассортимент внушительный, товары на полках, по словам продавцов, пополняются ежедневно. Есть много позиций со скидками. Но Олег Слинько не ищет товары по акции, а следит за тем, чтобы не завышали стоимость социально значимых продуктов. Хлеб, макароны, мука, некоторые виды молочных продуктов, сыров, колбасных изделий… Товары – популярные в продуктовых корзинах покупателей. И с ноября прошлого года их могут продавать только с минимальной торговой надбавкой. За последние месяцы произошло незначительное повышение цен на товары первой необходимости. Однако фактов необоснованного увеличения стоимости в регионе – нет. Мониторинг в Мозырском районе продолжится.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ