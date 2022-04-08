Труд облагораживает и душу, и город. Особенно на субботнике. Завтра, 9 апреля, очередной день добровольного труда

Практически каждые выходные белорусы выходят на генеральную уборку городов и сел. Стартовали 26 марта с областного субботника. Средства с него будут направлены на сохранение исторической памяти. Благоустройство воинских захоронений, мест боевой славы. 9 апреля очередной субботник, уже с районным статусом. Решение о его проведении было принято Мозырским исполкомом еще 25 марта. Этот день на добровольной основе многие будут трудиться на своих на рабочих местах, другие будут приводить в порядок территории. Так или иначе, все денежные средства от проведения субботника будут направлены учреждению здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» и подведомственным ему учреждениям на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ зданий и сооружений.