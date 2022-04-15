В Мозыре задержан мужчина, пытавшийся угнать автомобиль. 8 апреля около 2 часов ночи в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД поступило сообщение от жителя райцентра, с балкона своей квартиры он увидел, как неизвестный пытается вскрыть автомобиль. На место происшествия выбыл наряд охраны. Сотрудники милиции установили, кому принадлежит автомобиль, связались с хозяйкой. Чуть позже оперативники задержали злоумышленников. Оказалось, двое неработающих мужчин после употребления спиртного прогуливались по городу. На стоянке увидели автомобиль «Рено». На панели авто лежал ключ. Мужчины решили, что это от зажигания. Через незапертый багажник, один из них проник в салон. Однако ключ оказался от крышки бензобака. Тем не менее, один из мужчин все равно попытался завести автомобиль, но безуспешно, тот лишь немного откатился. Прогулку пришлось продолжить пешком. В отношении 24-летнего неудавшегося угонщика возбуждено уголовное дело. Действиям его напарника дается правовая оценка.