Конкурс «Королева студенчества- 2022» собрал самых красивых студенток Мозырского педагогического и их преданных поклонников

В Мозырском педагогическом искали Золушку – девушку, способную покорить своей красотой если не весь мир, то Гомельщину точно. Ее не вычисляли по размеру туфельки, талии, бюста, бедер. Копали глубже. Искали ум, творчество и харизму. Впрочем, на студенческом конкурсе красоты оценивалось все вкупе. Шесть претенденток от каждого факультета педуниверситета. Красавиц в педагогическом достаточно, но вот решиться на участие в конкурсе – нужна уверенность и мотивация. А если принимать в расчет тот факт, что нынешние красавицы – будущие учителя, то не на последнем месте – творчество и интеллект. Это была непростая, упорная и честная битва грациозных, обаятельных и талантливых девушек. Несмотря на дружелюбную обстановку за кулисами, каждая втайне верила: надеть заветную корону достойна именно она!

Ольга Стрельцова, студентка филологического факультета, будет представлять Мозырский педагогический на областном конкурсе.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ