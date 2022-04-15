Победителей и призеров заключительного этапа республиканской олимпиады чествовали в Козенской средней школе. Секрет успеха всех тех, кто находиться в этом зале, симбиоз четырех «руководитель — педагог – ученик — родитель», умноженный на талант, упорство, усидчивость, терпение и понимание. Именно это позволило школьникам Мозырщины добиться успеха в республиканской олимпиаде по учебным предметам 2021/2022 учебного года. На церемонию награждения пригласили всех – директоров школ, педагогов, подготовивших юные таланты, конечно же, умников и умниц и их родителей. Вначале каждая сторона поделилась секретами успеха.

Мозырщина в этом году показала лучший результат по олимпиадному движению среди всех районов Гомельщины. Домой ребята привези 15 дипломов заключительного этапа и 2 похвальных листа. Всего участие принял 21 школьник. В лидерах – 16 и 9 школы. Отличился, как всегда, и Клуб юных пожарных. Кружок спортивного программирования в Гродно отправил 5 человек. Четыре вернулось с дипломами. 11 и 14 школы тоже внесли свой вклад в копилку олимпиадных наград. Директор Мозырского районного учебно-методического центра Марина Старикова отметила – резерв умников и умниц на Мозырщине еще есть. Этот год по наградам был лучше прошлого. В 2023 школы обещают поднять интеллектуальную планку. Кстати, бонус от олимпиадного движения получили одинадцатиклассники. Они имеют право поступать в любой ВУЗ страны по профилю без вступительных экзаменов.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ