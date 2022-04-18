Более 100 тысяч деревьев высажено в Мозырском районе за время акции «Неделя леса-2022». В финальном мероприятии, которое прошло в субботу 16 апреля, приняли участие рекордное количество волонтеров.

Ударно потрудиться на посадке леса собрались более 350-ти волонтеров. Это почти в два раза больше, чем на прошлогоднем экомероприятии. Акцию «Неделя леса-2022» поддержали чиновники и активисты общественных объединений, сотрудники крупных и средних предприятий, медики и педагоги, студенты, школьники и малыши садовского возраста.

В этой огромной компании трудящихся, на самом деле, сложно было распознать, кто занимает высокий руководящий пост, а кто воспитывает подрастающее поколение или подсчитывает уплаченные налоги. Кстати, для школьников посадка леса становится уже традиционным мероприятием.

Большую акцию по посадке деревьев приурочили к республиканскому субботнику. Делянка в Михалковском лесничестве пополнилась саженцами лиственных и хвойных пород.

Каждый бережно посаженный в землю саженец – вклад в будущее страны. Что важно, не только в экологическом плане, но и в экономическом. Восстановление вырубок – основная задача работников отрасли лесного хозяйства. В этом году перед коллективом Мозырского опытного лесхоза стоит масштабная задача. Одна из самых больших компаний на посадке – мозырские нефтепереработчики. Представители Совета молодых работников НПЗ в главной лесной инициативе участвовали семьями. Многие привезли с собой детей.

Результатами работы волонтерского десанта в лесничестве довольны. Позже уставших, но довольных участников акции обязательно накормят настоящей солдатской кашей и горячей ухой. Работы по высадке деревьев на Мозырщине продолжатся.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ