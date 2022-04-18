Медики – интеллектуалы собрались в Мозыре в рамках второй игры областного этапа «Открытого чемпионата по интеллектуальным играм среди молодежи на Кубок Белорусского профсоюза работников здравоохранения».

«Адреналин», «Анальгин», «Ритм», «Дети Фрейда»… По названиям команд становится понято – в интеллектуальном турнире сражаются медики. В Мозыре собрались представители учреждений здравоохранения со всего Полесского куста. Калинковичи, Брагин, Житковичи, Корма, Лельчицы, и, конечно, мозыряне. Молодые, амбициозные, перспективные, единственное ограничение – возраст до 35 лет. Интеллектуальное движение в среде медиков зародилось не случайно, это закономерное явление. А тем, насколько быстро оно стало набирать популярность, были удивлены даже сами инициаторы.

Статус турнира подчеркивает его ведущий – титулованный знаток, интеллектуальный игрок, педагог, телеведущий Леонид Климович. Вопросы из разных сфер. И важно не просто найти ответ, но сделать это максимально быстро.

Профсоюзный интеллектуальный турнир среди работающей молодежи сферы здравоохранения проводится впервые, а в целом, профсоюзых мероприятий множество.

В этом турнире первое место заняла команда Кормянской центральной райбольницы. В тройке лидеров также команды из Мозыря и Калинковичей. Три победителя сразятся в финале областного чемпионата, который пройдет 7 мая.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ