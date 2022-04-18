Коллектив совхоз-комбината «Заря» присоединился к республиканскому субботнику. Специалисты предприятия наводили порядок в яблоневом саду Махновичского отделения.

Ни одно предприятие Мозырщины не осталось в стороне от большой весенней трудовой кампании. Десант специалистов совхоз-комбината «Заря» на республиканском субботнике высадился в агрогородке Махновичи. Здесь, в том числе, находится гордость флагмана сельского хозяйства района – большой яблоневый сад.

Контору на свежий воздух сменили сотрудники самых разных подразделений «Зари». Трудовому азарту не помешали даже погодные условия. Все вместе убирали сухие ветки, которые остались после механической обрезки деревьев.

«Заревский» яблоневый сад холят и лелеют круглый год. Сегодня на огромной площади растут больше ста тысяч деревьев. Отдельная территория выделена под смородину. Выращивают в саду в Махновичах больше десяти сортов яблок, как импортной, так и отечественной селекции. Сочный, богатый витаминами фрукт потом реализуются в собственной торговой сети предприятия.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ