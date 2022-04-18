Работники Мозырского НПЗ совместно с представителями ЛПДС «Мозырь» благоустраивали место исторической памяти – Курган Славы

В рамках проведения республиканского субботника работники Мозырского нефтеперерабатывающего совместно с представителями ЛПДС «Мозырь» благоустраивали место исторической памяти – Курган Славы. Подробности далее.

16 апреля белорусы вышли на республиканский субботник. Однако погода в этот день в Мозыре не радовала. Работники НПЗ – люди прагматичные, прогноз погоды мониторят, поэтому участвовать в масштабном республиканском мероприятии начали заблаговременно. Объект стратегический в плане сохранения исторической памяти – Курган Славы. Основные работы – это реставрация центрального элемента скульптурной композиции мемориального комплекса – многометрового куба с надписью «Абаронцам Радзімы ад мазыран», который установлен на гранитном постаменте, а вверху дополняет композицию гаубица. В полезное дело пригласили, так сказать, и коллег – сотрудников ЛПДС «Мозырь», те охотно согласились.

Куб загрунтовали, заделали трещины, отштукатурили. Эти работы требует отсутствия дождя. Поэтому волонтеры, можно сказать, ловили погоду. Все запланированное почти что выполнили, осталось дошлифовать. О том, что планируется благоустройство Кургана Славы, объявили в соцсетях, и сразу же нашлись желающие. Кстати, мемориальный комплекс – не единственное памятное место времен Великой Отечественной войны, над которым нефтепереработчики взяли шефство. Волонтеры регулярно благоустраивают, наводят порядок на братской могиле, которая расположена на месте старого кладбища в исчезнувшей деревне Кустовница.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ