20 апреля КГК проведет «горячую телефонную линию» по вопросам реализации лесо и пиломатериалов

В рамках контроля вопросов соблюдения юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, порядка реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам на территории Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского, Петриковского районов, Мозырский межрайонный комитет государственного контроля 20 апреля 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением указанных районов. Во время «горячей телефонной линии» граждане с 10.00 до 12.00 по телефонам 8 (0236) 21-54-65, 21-54-68 могут сообщить о негативных фактах. Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Мозырским межрайонным комитетом государственного контроля будут приняты соответствующие меры реагирования.