С Днем цирка, «Арена»!

День цирка 2022 приходится на 16 апреля. Ежегодно этот праздник отмечается в третью субботу апреля, начиная с 2010 года. Он посвящен всем, кто создает сказку на цирковой арене, заставляет поверить в магию, без устали смеяться и замирать от невероятного зрелища. В Мозыре за эти эмоции отвечает цирковая студия «Арена».

День цирка – праздник радости, смеха, развлечений, а главное невероятных умений, смелости, таланта и профессионализма. Накануне своего дня студия циркового искусства «Арена» пригласила всех в гости, на яркое и красочное шоу. Акробаты и жонглеры, эквилибристы, гимнасты и , конечно же, клоун. Мастерство совсем еще юных артистов впечатляет. Блеск на сцене – это многочасовые репетиции, это труд и слезы. Но сегодня это потрясающее шоу. Сергей Кузнецов. Режиссер программы, продолжатель творческой династии, признался, он на сцене с самого раннего детства. И цирк для него – это целая жизнь

Пару минут на интервью и снова на сцену. Сегодня Сергей – главный в Арене за творчество. В то, что у него все получиться – сомневаться не приходиться. В 9 лет он получил трудовую книжку в Московском цирке. После школы гастролировал по Америке, учился в Лас-Вегасе в Институте искусства, а в 2007 году его пригласили на кастинг в Cirque du Soleil. Прошел с первого раза, хотя в очереди было человек 100. То, что он работает сейчас в нашем городе – большая удача для всех мозырян. Ведь под его руководством цирк дарит нам динамичное зрелище, на которое хочется смотреть не моргая, — лишь бы не пропустить ни малейшей детали истории. А их там — и деталей, и историй — бесчисленное множество. Мы заглянули в гримерку-костюмерную. У каждой из юных артисток – своя история дружбы с цирком.

В этом зале все причастны к невероятной атмосфере праздника, волшебства, веселья и хорошего настроения.

Представление, посвященное Дню цирка, прошло в лучших традициях мозырских артистов – зрители ни на секунду не отрывали восхищенные взгляды от сцены и каждый номер сопровождали бурными овациями. Их аплодисменты – лучший подарок ку профессиональному празднику.

Светдана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ