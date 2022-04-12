В Комитете госконтроля открыт короткий номер 191,

на который можно сообщить о нарушениях и недостатках во время посевной кампании. Звонки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Также о проблемных вопросах и недостатках при проведении весенне-полевых работ в Гомельской области можно сообщить на «горячую линию» областного Комитета госконтроля по телефону 8(0232)23-83-68 (в рабочие дни с 09-00 до 18-00), в дежурную часть финансовой милиции области – 8(0232) 23-25-05 и 33-93-09 (круглосуточно, ежедневно), через онлайн-панель на интернет-сайте Комитета государственного контроля (http://www.kgk.gov.by/ru) или в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля (https://t.me/kgk_oficial). Вся поступившая информация будет оперативно изучена и рассмотрена работниками контрольного ведомства».