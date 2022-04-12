Сев яровых на зерно в районе завершен. Информацию озвучили в управлении сельского хозяйства Мозырского райисполкома.

Мозырский и Наровлянский районы завершили сев яровых зерновых на зерно. Общая площадь земель, отведенных под яровые зерновые – 2500 га. 100% завершение этого вида работ прошло во всех хозяйствах. Но первыми справились Слободское имени Ленина и совхоз-комбинат Заря, они лидеры по севу. Сейчас аграрии готовят почву под сев кукурузы. Всего по Мозырскому и Наровлянскому районах необходимо этой культурой засеять 21 тыс. га. 6 тысяч га кукурузы пойдет на зерно, остальные отведены на силос. К севу кукурузы планируют приступить в четверг.

По информации телеграмм канала «Гомельщина официально», близки к завершению сева яровых зерновых на зерно аграрии Житковичского — 88%, Хойникского — 82%, Брагинского — 81% районов.

В целом по области посеяно 60,4 тысяч га, или 68,6%.

Дожди не позволили хозяйствам Гомельской области войти в агротехнические сроки. На аппаратном совещании первый заместитель губернатора Дмитрий Козел, заверил, что темпы посевной увеличат в 2,5 раза. Для этого все есть. Техники достаточно: входим в норматив — 35 га на один посевной агрегат. Минеральных удобрений накоплено почти 60%.