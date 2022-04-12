Вопросов больше, чем ответов. Завершилась милицейская проверка по факту убийства дворняги, которую 3 марта подстрелили на площади Ленина

Дворняжку с биркой на ухе подстрелили на пл. Ленина в начале марта. Напомним, красные клипсы на собаках – первый признак того, что животное социализировано и неагрессивно. Бирки стали появляться на мозырских дворнягах около 7 лет назад в рамках реализации программы ОСВВ, что означает «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск». Работая по этой программе, зоозащитники пытаются сдерживать бесконтрольное размножение безнадзорных животных. Такая метка на собаке – еще и своеобразный знак «стоп» для службы отлова, который в очередной раз не сработал. По факту жестокого обращения с животными зоозащитники написали заявление в милицию. Однако органы правопорядка нарушений в работе службы отлова не выявили. В милиции коммунальники пояснили, что производили отстрел агрессивных животных, работали по графику. Однако не учли, что согласно положению о порядке деятельности их организации, отстрел допускается производить только в исключительных случаях по решению местных исполнительных и распорядительных органов. Иначе, животных нужно отлавливать, а дротики и применяемые препараты должны лишь обездвижить животное. После проверки вопросов возникло снова больше, чем ответов. Где ознакомится с графиком работы службы отлова? Какие препараты используют для обездвиживания, кто рассчитывает дозу, если седативное лекарство убивает животных? И самый главный вопрос: почему служба применила свое оружие именно к этой неагрессивной собаке? Ответы на эти и другие вопросы волонтеры намерены задать уже в прокуратуре.

Снизить количество бездомных животных – это цели и службы отлова, и зоозащитников. Отличие есть: волонтеры организации добиваются, чтобы им дали возможность делать это гуманными способами.