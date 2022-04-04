В Калинковичском районе произошло ДТП. Потребовалась помощь спасателей

2 апреля около 6 вечера на трассе М10 в одном километре от Калинковичей произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два легковых автомобиля. 24-летний водитель «Рено Лагуна» не справился с управлением, в результате чего машину вначале вынесло на обочину, а после на дорогу, где «Рено» столкнулось со встречным автомобилем «Мазда-626» под управлением водителя, 1994 г.р. В результате столкновения в «Мазде» оказался зажат водитель. На место происшествия оперативно прибыли работники МЧС. С помощью специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшего, а после передали врачам скорой помощи. Молодой человек был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.