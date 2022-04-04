Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!» проходит с 4 по 8 апреля. В мероприятия вовлечены специалисты министерств внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, здравоохранения, а также различных общественных объединений.

С 4 по 8 апреля на Мозырщине пройдет профилактическая акция «Дом без насилия». Цель акции – объединить усилия в решении проблем насилия в семье. В том числе с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики. Специально созданные межведомственные рабочие группы посетят по месту жительства семейных агрессоров, выступят в учреждениях образования и трудовых коллективах. Представители милиции, управления труда и социальной защиты, отдела образования, здравоохранения, а также различных общественных объединений проинформируют граждан о правовых нормах, действующих в данной области, помощи жертвам насилия, работе телефонов «горячих линий». По статистике, совершению тяжких и особо тяжких преступления предшествуют конфликты между преступником и потерпевшим. 25% из общего числа происходят между членами одной семьи! По мнению организаторов, профилактическая акция позволит привлечь внимание населения, всех заинтересованных сторон к проблеме семейного насилия, расширить возможности по оказанию помощи его жертвам.