Аграрии Мозырского района засеяли больше 80% площадей, отведенных под яровые зерновые. Ход главной весенней сельскохозяйственной кампании обсудили на аппаратном совещании у губернатора Гомельской области.

Ход посевной обсудили на аппаратном совещании у губернатора Гомельской области, сообщает телеграмм-канал «Гомельщина официально». В регионе посеяли 37% яровых зерновых. В посевную кампанию включились все районы. Лидирующая позиция у Мозырского, где осталось посеять менее 17%. Параллельно с севом ведется внесение в почву минеральных и органических удобрений, продолжается подкормка озимых. Наши аграрии почвы подготовили в полном объеме, как и их коллеги из Наровли и Лельчиц.