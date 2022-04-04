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Рубрика: Новости

«Прямая линия» с главным государственным санитарным врачом района пройдет 5 апреля

4 апреля 2022, 18:11

5 апреля 2022 года с 9 до 10 в государственном учреждении
«Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко. Позвонив в указанное время по телефону 25-38-75, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.

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