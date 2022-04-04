Районный субботник пройдет в Мозыре 9 апреля. Средства, заработанные на мероприятии, пойдут на укрепление материально-технической базы и ремонтные работы центральной городской поликлиники и других медучреждений района.

Мозырщина продолжает обновляться после зимы. В субботу, 9 апреля, пройдет районный субботник. К марафону чистоты и порядка присоединятся представители самых разных профессий — от медиков и педагогов до машиностроителей и водителей. Уборку будут проводить на улицах, во дворах, вдоль дорог, на территории парка и лесопарка. Часть жителей района традиционно проведет субботник на рабочих местах. Денежные средства, заработанные в этот день, пойдут на укрепление материально-технической базы и ремонтные работы учреждения здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» и подведомственных ему учреждений.