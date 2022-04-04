Обновленный проект «Школы молодого руководителя» начали реализовывать в Гомельской области. На Мозырщине с 1 апреля в четырех сельскохозяйственных организациях приступили к работе новые заместители директоров. Они состоят в резерве кадров, и в ближайшие 6 месяцев будут перенимать опыт у руководителей. Как в «Козенки-Агро» встречали потенциального главу хозяйства, наш репортаж.

Еще вчера Владимир Гриб работал главным агрономом в хозяйстве «Капличи» Калинковичского района. А сегодня уверено заходит в административное здание «Козенки-Агро». Именно здесь следующие полгода будет находиться его рабочий кабинет. Впрочем, при первой встрече директор предприятия Сергей Синькевич предупреждает: понятие «офисная работа» для руководителя в сельском хозяйстве практически не существует.

6 месяцев отведено под реализацию обновленного проекта «Школы молодого руководителя» в Гомельской области: когда специалисты, которые состоят в резерве руководящих кадров, перенимать опыт у действующих директоров хозяйств будут не на семинарах, а «в прямом эфире». Сергей Синькевич в сельском хозяйстве трудится 36 лет. Больше 10-ти из них – в должности руководителя. Обладая огромным багажом знаний, не перестает учиться, искать новые подходы в работе, пути развития. И сегодня готов поделиться секретом управленческого успеха.

Новый заместитель директора по производству за работу готов взяться решительно. В сельском хозяйстве Владимир Гриб – не новичок: выпускник профильной академии, начинал в «Капличах» 22 года назад с должности начальника участка. Последние 6 лет работал там же главным агрономом.

Первый «директорский» урок получен через 30 минут после начала рабочего дня: в машине всегда должна быть пара «рабочей» обуви. Сейчас идет посевная, а значит, в полях бывать придется часто. Сразу – и знакомство с коллективом фермы в Творчевке. В разрезе всего производства «Козенки-Агро», животноводство играет ведущую роль. Успели руководитель и новый сотрудник побывать и на мехдворе. Насыщенный рабочий график у Владимира Гриба будет, как минимум, 6 месяцев.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ