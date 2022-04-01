У каждого свое горе и своя надежда на будущее. Две истории украинских мигрантов

История Ирины сегодня, к сожалению, уже не уникальна. На белорусско-украинскую границу ежедневно прибывают люди разного возраста, семейного и социального положения. У каждого свое горе, и своя надежда на светлое будущее. Здесь, на полесской земле, часть мигрантов находит приют и кров над головой. И жизненно необходимую медицинскую помощь, как в случае с сыном Ирины. Первую спокойную ночь за эти неспокойные недели Ирина провела в комнате мозырского общежития, куда сейчас заселяют приезжих. Среди ее соседей – Александр. Чтобы добраться в Беларуси из Киевской области, он 6 суток шел пешком. Говорит, когда попал в Наровлю, сразу не мог поверить, что в безопасности. Потом долго приходил в себя от того, какое количество людей готово помочь и поддержать. Сегодня Александр принял твердое решение: остаться в Мозыре. Ему уже помогли с работой, миграционная служба занимается документами. После всего, что пришлось пережить в зоне боевых действий, больших планов не строит. Но точно уверен, что ближайшее будущее должно быть спокойным.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ