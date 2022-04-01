Подростковая преступность, ее профилактика. В исполкоме состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Ход реализации Комплексного плана мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, гибели детей, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних за прошлый год, обсудили в Мозырском райисполкоме. Цифры, статистику, тенденции, а также итоги докладывали представители отдела образования, милиции, комиссии по делам несовершеннолетних. В 2021 году увеличилось количество случаев распития подростками спиртных напитков и появления в состоянии алкогольного опьянения, выявлено 55 подобных фактов, также зафиксирован рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. Грабежи, хулиганства, незаконный оборот наркотиков. Вызывает обеспокоенность рост числа преступлений, связанных с распространением психотропов. За прошлый год 6 таких фактов. Подростки были задержаны в качестве курьеров интернет-магазинов по продаже наркотиков. За это предусмотрено наказание от 10 лет лишения свободы. Субъекты профилактики постоянно ищут новые эффективные формы работы: лекции, беседы, вживую и через средства массовой информации, публичные аресты наркокурьеров с приглашением подростков. На заседании приняли решение, еще более активизировать профилактику. Из положительного – снизилось количество краж, совершенных несовершеннолетними, в том числе совершенных с использованием компьютерной техники.

Социальный портрет несовершеннолетнего нарушителя закона: 15-17 летний подросток, учащийся в учреждениях общего и профессионально-технического образования, как правило, из неполной семьи, имеющий низкую успеваемость, неудовлетворительное поведение, низкий уровень самосознания. Отдельно рассмотрели работу с неблагополучными семьями. Работа с такими ячейками общества идет комплексно, субъекты профилактики делают максимально возможное, чтобы ребенка воспитывали биологические родители, лишение родительских прав – это крайняя мера.