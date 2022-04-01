Осторожно, клещи наступают!

Период активности клещей наступает вместе с потеплением. В этом году в Гомельской области они появились еще в феврале. В марте за помощью к специалистам после укуса клеща обращался и житель Мозыря. Примечательно, укус абсолютно безболезненный. В слюне содержится анестетик, который делает его проникновение под кожу человека или животного незаметным. Обитая в густой траве, клещ может поджидать свою жертву десять лет. Тяжелые заболевания Лайм-боррелиоз и энцефалит переносятся именно этими опасными паразитами. Поэтому отправляясь на прогулку в лесную зону или на дачу, не забывайте о мерах безопасности!

Если вы обнаружили на себе клеща, сразу отправляйтесь в больницу. Всего в прошлом году с укусами клещей обратились 383 жителя и гостя Мозырщины. В том числе, 108 детей. Среди проблемных зон эпидемиологи называют деревню Нагорные, Каменку, Загорины, Мерабель, Криничный. Зарегистрировано и 13 случаев болезни Лайма. Пик активности членистоногих приходится на май-июнь, но дополнительно заботиться о своей безопасности специалисты рекомендуют весь теплый сезон.