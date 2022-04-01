На связи МСЧ. Каждую пятницу спасатели объясняют по телефону гражданам правила безопасности

На проводе – лучший инспектор-пропагандист 2010, 2015 и 2021 годов системы МЧС. Сергей Наконечный каждую пятницу вместе с коллегами набирает номера граждан – одинокопроживающих, многодетных, инвалидов, тех, кто в зоне риска, и строго по инструкции ведет опрос.

В соседнем кабинете коллега Сергея Татьяна Пиллер, диспетчер центра оперативного управления Мозырского ГРОЧС, тоже набирает номера обозначенных социальных категорий.

Кстати, на информационные звонки от ГРОЧС граждане реагируют довольно спокойно, с откровенной агрессией пока не сталкивались. Мозырские спасатели уверены, лучше напомнить и проинформировать, самим набрав номер, чем после принимать экстренные сообщение. Так что если в одну из пятниц зазвонит ваш домашний телефон, вас попросят ответить на несколько вопросов и прочтут небольшую лекцию на тем безопасности, внимательно выслушайте. Ведь МЧС заботиться о вас.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ