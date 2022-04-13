Ставку в профилактике заболеваемости КОВИД медики, по-прежнему, делают на вакцинацию

Статистика «коронавирусной» ситуации показывает положительные результаты. Еще две недели назад Мозырская горбольница перешла в плановый режим работы. Тем временем, в стране начал циркулировать новый штамм — «стелс-омикрон». Ставку в профилактике заболеваемости медики, по-прежнему, делают на вакцинацию.

Вакцинация против СOVID-19, по-прежнему, остается важным пунктом в профилактике опасной для здоровья инфекции. И хотя увеличения заболеваемости с приходом «стелс-омикрона» пока не отмечено, медики напоминают о важности прививки. Как основной, так и бустерной. По данным на 12 апреля полный курс вакцинации в Мозырском районе прошли без малого 70 тысяч человек. Активные участники кампании – подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Их привито больше тысячи. Детская кампания по иммунизации началась 27 декабря прошлого года. Прививки от COVID-19 делают на базе детской поликлиники и в мозырских учебных заведениях. В выездной бригаде медики из поликлиники работают вместе со школьным врачом. Соблюдают все санитарные нормы. Обязательное условие – перед вакцинацией берут согласие родителей. Для подростков – инактивированная вакцина китайского производства. Второй укол, как и у взрослых, через 21 день. Что касается взрослого населения, многие приходят на ревакцинацию. Третью дозу препарата от коронавируса уже получили 6194 мозырянина. В качестве бустерной вакцины используется «Спутник Лайт». По-прежнему, прививки можно сделать в городских поликлиниках и сельских амбулаториях. Работает сейчас и один прививочный пункт в торговом центре «Бобровский».