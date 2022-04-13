Победителей конкурсной программы выставки «Новые имена» определят посетители

Третья выставка художников-любителей эспонируется в Выставочном зале на улице Советской. Работать она будет до конца апреля. «Новые имена» – выставка для НЕпрофессионалов. Проект, созданный для людей различных профессий, разного возраста, которые в свободное время рисуют, не имея художественного образования. В этом году на выставке представлены более 150-ти картин, авторами которых являются 50 жителей Мозыря самого разного возраста. Впервые за историю «Новых имен» организаторы проводят конкурс зрительских симпатий. Каждый посетитель может отдать два голоса: в детской и во взрослой номинациях. Авторы картин, набравших наибольшее количество голосов, получат памятные подарки от многочисленных спонсоров проекта. Награждение художников состоится 1 мая, во время закрытия выставки.