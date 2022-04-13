13 апреля в районе 7 утра на перекрестке около шестнадцатиэтажки столкнулись автомобиль и мотоцикл

13 апреля в районе 7 утра на перекрестке улиц Мира и Нефтестроителей столкнулись автомобиль и мотоцикл. Предварительно, водитель «Ниссан Альмеро», 1981 года рождения, при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл «Хонда». В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспортного средства, 1977 года рождения. С переломом носа, ушибами и ссадинами он был доставлен в больницу. По факту ГАИ проводит проверку. Предварительно, оба участника аварии были трезвы.