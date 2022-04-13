Опережая субботник. Работники Мозырского НПЗ и ЛПДС «Дружба» сегодня облагораживали объекты на Кургане Славы

Курган Славы – место исторической памяти, можно сказать, сердце Мозыря. 1963 год, к 23-й годовщине освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков открывают первый объект мемориала — многометровый Куб с надписью «Абаронцам Радзімы ад мазыран». С тех пор на кургане много изменилось, сейчас это мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс. Но Куб остался одной из ключевых фигур. Он неоднократно реконструировался, последний раз в 2020, к 75-тилетию Победы. Сейчас в рамках республиканского субботника в парадный вид его приводят работники НПЗ и ЛПДС Дружба. Прогрунтовали, заделали трещины, сегодня подкрасили. Работы много и не на один день. Стараются делать качественно и, конечно же, с душой. А 16 апреля, в основной день субботника, на комплекс придут их коллеги, с семьями, с детьми. Все вместе будут облагораживать мемориал к 9 Мая, к Великой Победе.