Председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко посетил Мозырь

В Мозырь с рабочим визитом приехал председатель Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко. На данный момент профсоюз объединяет около 2600 – первичных организаций, 119 – районных и городских, это порядка 178 тысяч человек. Задачи организации – усиление работы по совершенствованию законодательства в трудовой и социально-экономических сферах, защита интересов работников в трудовых спорах с нанимателем. Кроме этого, профсоюз помогаем в трудоустройстве, участвуем в переучивании кадров, помогаем материально тем, кто находится в затруднительном положении, проводит различные мероприятия.

Первомай, День труда, профсоюзные активисты считают своим профессиональным праздником. К нему готовятся заблаговременно. В коллективах подводят итоги. Самые активные, спортивные, творческие попадут на Доску почета. В Управлении по труду, занятости и соцзащите населения организовали яркую экспозицию из работ своих сотрудников. Гости были впечатлены.

Среди основных профсоюзных планов – укрепление авторитета организации, также в фокусе внимания – уплотнение существующих первичек, создание новых, в том числе и в негосударственных предприятиях. В плане визита председателя Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко и Наровля. Подшефной школе накануне очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС вручат сертификат.