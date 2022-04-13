Теперь республиканский. 16 апреля в Мозырском районе будет проведен очередной субботник

16 апреля – республиканский субботник. Провести его можно будет на рабочих местах, принять участие в благоустройстве и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны. Денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции, оказанием платных услуг, перечисляются на внебюджетный счет райисполкома. После будут направлены на капремонт с модернизацией и элементами реставрации мемориального комплекса «Хатынь».