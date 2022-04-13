Самую активную школу и самый активный класс определят на «Неделе леса-2022». Победителей ждут подарки от областного лесхоза

«Неделя леса-2022» проходит с 9 по 16 апреля. Уже известно, на Мозырщине массовая посадка пройдет в ближайшую субботу. А значит, у школьников и педагогов еще есть время принять участие в тематическом конкурсе. Задача каждого класса – принять участие в акции, и сделать фото или видеоотчет. Принимаются также публикации в СМИ, на интернет-сайтах и страницах в социальных сетях. При публикации своих фото и видео не забывайте оставлять хештег #неделялеса2022 или #тыдзеньлесу2022.

В рамках проведения акции «Неделя леса-2022», проводится конкурс среди учреждений образования, участвующих в акции, в номинации «Самая активная школа» и «Самый активный класс». Заявку на участие и конкурсные материалы нужно отправить до 22 апреля в Мозырский опытный лесхоз и получить рекомендательное письмо. А до 27 апреля – продублировать материалы и письмо в Гомельский областной лесхоз. По итогам определятся победители по каждой номинации. Им присуждаются дипломы от Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения и денежные призы от лесохозяйственных учреждений, входящих в состав объединения.