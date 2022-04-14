Со следующего учебного года вступит в силу новый Кодекс об образовании. Какие новшества ожидать?

Новый кодекс об образовании был опубликован в начале года. Изменения коснулись всех: от дошколят до студентов. Так, в садах появилась возможность больше времени уделять дополнительному образованию. Местным исполнительным органам даны полномочия изменять нормы наполняемости групп. Официально можно получать дошкольное образование на дому. Еще исключена необходимость обращаться в Минобразования для зачисления пятилеток в первый класс. Школы будут принимать в первую очередь детей, проживающих в микрорайоне той или иной школы, а остальных – на свободные места.

Для школьников вводится обязательное общее среднее образование. Недополученное в школе общее среднее образование будут получать на первых курсах лицеев и колледжей. Школьники будут сдавать централизованный экзамен по языку и математике, по которому будут зачислять в вузы, и проходить централизованное тестирование по профильным предметам. Поступление в 10-е классы гимназий будет осуществляться на основании среднего балла. А в 5 класс будут принимать – без вступительных испытаний. Для детей с особенностями появилась возможность сочетать обучение на дому с занятиями в учреждениях образования. В ВУЗах увеличится процент бюджетных мест на условиях целевой подготовки. Изменения будут вводить поэтапно. Сейчас перед педагогами стоит задача – изучить все изменения и внести поправки в локальные документы.